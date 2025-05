Instants verschijnt eind volgende week op de Nintendo Switch

Vanmiddag heeft ontwikkelaar Endflame aangekondigd dat Instants naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Tevens hoeven Switch-bezitters niet lang te wachten op dit puzzelspel met een verhaal, want volgende week zaterdag is de game al te koop in de eShop. Hoewel de Europese prijs momenteel nog onbekend is, gaat de titel 7 juni voor een bedrag van $11.99 over de digitale toonbank.

Instants is een puzzelspel waarin je familiefoto’s op chronologische volgorde achter elkaar moet zetten. Uiteraard zitten er automatisch hints in de kiekjes verstopt, zodat je precies weet of een foto eerder of juist later gemaakt is. Als je uiteindelijk voldoende gepuzzeld hebt, wordt er vanzelf een hartverwarmend verhaal gevormd. Verder kun je de albums in deze game versieren met onder andere stickers en kun je extra hints vragen aan jouw harige vriendje!

Ben je benieuwd geworden naar Instants? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!