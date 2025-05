Releasedatum voor Dragon Quest I & II HD-2D Remake; inclusief Switch 2

In de Nintendo Direct voor de Switch 1 op 27 maart jl. werd de remake van Dragon Quest I & II HD-2D aangekondigd. Een releasedatum voor de opgepoetste versies van deze klassiekers was toen nog niet bekend. Maar daar komt nu verandering in. Het kan ook niet anders dan op Dragon Quest dag dat Square Enix en ontwikkelaar Artdink Corporation bekendmaken dat 30 oktober 2025 de dag gaat zijn. Het nieuws over de releasedatum voor Dragon Quest I & II HD-2D Remake werd gedeeld via X:

We're excited to announce that #DragonQuest I & II HD-2D Remake arrives 30th October 2025.



Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC via Steam and Microsoft Store on Windows.



En dat is niet het enige goede nieuws, want de post bevestigt ook een Switch 2 versie! Wat we precies van deze versie mogen verwachten ten opzicht van de Switch 1 release is niet duidelijk. Wellicht gaat het om een performance boost van 60 fps in plaats van 30 fps. Maar daar kunnen we alleen naar gissen. Dragon Quest I & II HD-2D Remake betreft de eerste twee games uit de Erdrick Trilogie. Het derde deel is al opgepoetst en te spelen. Dat klinkt verwarrend maar chronologisch gezien is Dragon Quest III HD-2D Remake de start van het verhaal van de trilogie. Mocht je onze review hiervan gemist hebben, lees dan hier wat we ervan vonden. Square Enix geeft trouwens aan dat wanneer je dit derde deel al gespeeld hebt (en dus in het bezit bent van een game save), je recht hebt op bonus content voor deel 1 en 2. Meer hierover lees je op de offici√ęle website van de game.

