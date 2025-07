Nieuwe afleveringen Pokémon Concierge vanaf 4 september te bekijken via Netflix

Eind 2023 konden we genieten van een gloednieuwe serie van Pokémon, genaamd Pokémon Concierge ofwel Pokémon Gastvrouw. Deze serie was speciaal gemaakt voor de streamingsdienst Netflix, al kon je de afleveringen begin dit jaar ook op YouTube kijken. Omdat de serie mede door de stijl zo positief ontvangen werd, was het niet echt de vraag of, maar wanneer Pokémon Concierge een tweede seizoen zou krijgen. Gelukkig kwamen er februari dit jaar meer details naar buiten. Toen liet het bedrijf namelijk weten dat er in september nieuwe afleveringen zouden komen.

Vandaag hebben we tijdens de Pokémon Presents een exacte datum gekregen, namelijk donderdag 4 september. Dat betekent dat fans niet zo superlang meer hoeven wachten op het gloednieuwe seizoen. Kun je écht niet wachten en wil je graag de eerste nieuwe beelden zien? Bekijk dan onderstaande video!