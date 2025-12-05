Nieuwe trailer voor mysterie avonturengame Dark Auction

In september kreeg Dark Auction twee jaar na de aankondiging dan eindelijk een releasedatum. De mysterie avonturengame verschijnt op 29 januari 2026 voor o.a. de Nintendo Switch. Aan de game werken een aantal grote namen mee. Zo is het verhaal geschreven door Rika Suzuki, de schrijver achter het verhaal van Hotel Dusk: Room 215 en Another Code; Trace Memories. De personageontwerpen zijn van de hand van Kosuke, de illustrator van GANGSTA. En de muziek wordt o.a. verzorgd door Monster Hunter componist Yuko Komiyama. Een nieuwe naam die onlangs aan de muziekgroep is toegevoegd is Tsukasa Masuko, bekend van zijn werk voor de Megami Tensei-serie. Maar dat is niet het enige nieuws, er is namelijk ook een nieuwe (Japanse) trailer voor Dark Auction gedeeld. Die vind je onderaan dit bericht.

Waar gaat Dark Auction over?

Dark Auction speelt zich af in West-Duitsland, in 1981. Het verhaal volgt de 18-jarige Noah, welke geplaagd wordt door de herinnering aan zijn moeder. Deze verliet hem op zeer jonge leeftijd, iets wat een zeer grote invloed heeft gehad op zijn leven. Sindsdien woont hij samen met zijn vader Leonardo, een gefaalde schrijver en een excentriek figuur, geobsedeerd door zijn onderzoek naar Hitler. Noah wil niets liever dan dat zijn vader een ander doel in het leven vind, maar Leonardo denkt er niet aan. Zelfs niet met de geld problemen die dit oplevert. Op een dag ontvangt Leonardo een uitnodiging voor een veiling, waar een veiling plaats vind met voorwerpen die een link met Hitler hebben. Noah waarschuwt hem niet te gaan, maar zijn vader kan zo’n uitnodiging niet naast zich neer leggen en vertrekt naar een eeuwenoud kasteel. Hij komt echter niet meer terug.

Op zoek naar zijn vader reist Noah hem achterna, naar het mysterieuze kasteel. Daar ziet hij echter het ondenkbare. Niet veel later zit hij vast in het kasteel, samen met de andere deelnemers van de veiling. Hij kan niets anders dan ingaan op de uitnodiging van de veilingmeester om deel te nemen aan een vreemd evenement…

Kijk jij uit naar Dark Auction?