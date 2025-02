Ontslagen bij Oxenfree-ontwikkelaar Night School Studio

Night School Studio, de ontwikkelaar van indiepareltjes Oxenfree en het recentere Oxenfree II: Lost Signals krijgt te kampen met ontslagen. Dit komt vanuit Netflix, die de studio enkele jaren geleden over heeft gekocht. Het is niet bekend om hoeveel ontslagen het gaat.

Netflix nam de gamestudio in 2021 over als onderdeel van hun streven om hun stempel op de gamewereld te drukken. De streamingdienst biedt inmiddels immers diverse games die je op iOS- en Android-apparaten kunt spelen. Waarom er nu dan ineens ontslagen vallen, is niet bekend. Netflix weigert om hier commentaar op te geven, aldus Game Developer, die naar de reden erachter vroeg. Wel is bekend dat de medewerkers van Night School Studio geschokt reageerde op het nieuws, dat ze in januari van dit jaar te horen kregen. Als het goed is, zouden deze ontslagen geen invloed moeten hebben op alle huidige gameprojecten van Netflix. Dat gezegd hebbende, lijkt Netflix toch een bepaalde richting op te willen slaan. Afgelopen jaar sloten ze ook al hun Triple A-gamestudio Team Blue.

Zowel Oxenfree als Oxenfree II: Lost Signals zijn te spelen op de Nintendo Switch. Er zou ook een tv-serie in de maak zijn.