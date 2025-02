Pokémon Concierge nu te zien op YouTube

In december 2023 verscheen op Netflix een bijzondere Pokémon serie. Pokémon Concierge (in het Nederlands: Pokémon Gastvrouw) was in dat jaar tijdens Pokémon Day onthuld en liet kijkers het leven volgen van Haru. Haru komt als nieuwe medewerker aan op het Pokémon Resort en moet daar een hele andere manier van werken aanleren. Samen met haar partner Psyduck beleeft ze van alles in verschillende korte afleveringen.

Deze afleveringen zijn gemaakt door middel van stop-motion en waren oorspronkelijk alleen via Netflix te zien. Nu is Pokémon echter begonnen met de afleveringen stukje bij beetje op YouTube te zetten. Zo je de Nederlandse versie hieronder bekijken. Op dit moment zijn er vier afleveringen te zien, maar tot en met 9 maart moet er meer verschijnen. Mogelijk is dit in aanloop naar het tweede seizoen. Die is eerder al aangekondigd, maar details ontbreken nog. Mogelijk dat we daar meer over horen komende donderdag.

Kijk je liever in het Engels? Klik dan hier.