Pokémon Concierge season 2 ontvangt eerste informatie

Pokémon Concierge is alweer een tijdje te zien op Netflix en hoewel er een tweede seizoen was aangekondigd bleef het lange tijd stil rondom de serie. Vandaag is daar verandering in gebracht. Zo is er aangekondigd dat seizoen 2 vanaf september 2025 beschikbaar komt op Netflix. De serie zal nog steeds Haru op het Pokémon Resort volgen, maar natuurlijk met nieuwe avonturen.

Zo eindigde vorig seizoen met de aankomst van een Wailord, maar ook andere nieuwe gasten zullen de serie versterken. Zo zijn er teases gedeeld van Sphinx, Arcanine en Corphish als nieuw gemodeleerde Pokémon. Veel meer is er helaas nog niet onthuld in de onderstaande trailer. Wel hebben ze genoemd dat de eerste vier afleveringen van seizoen 1 op YouTube staan. Wij hadden hier eerder al over bericht, maar de bewoording was vaag. Het blijkt nu dat alleen de eerste vier afleveringen beschikbaar zijn en bovendien op 9 maart weer verdwijnen.