Neva is een indietitel om in de gaten te houden

Neva is zo’n game die misschien snel vergeten zal worden door alle andere games die beschikbaar zijn. Echter is het verhaal achter deze game erg mooi en zien de beelden uit de trailer er prachtig uit. In de game draait om de relatie tussen een moederfiguur die een wolvenjong onder haar hoede neemt. Een bijzondere reis waarbij, als de tijd verstrijkt, de rollen worden omgedraaid. Niet de moeder zorgt voor de wolf, maar de wolf zorgt voor de moeder.

De beelden zeggen verder qua gameplay nog niet heel veel, maar de verhaallijn die wordt geschetst in combinatie met de geweldige muziek raakte bij mij wel een gevoelige snaar. Op 15 oktober zullen we zien of Neva een succes zal zijn. Ben jij enthousiast over de game? Laat het dan weten in de reacties.