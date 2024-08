Refind Self: The Personality Test Game verschijnt op 3 oktober

Na de onthulling van Refind Self: The Personality Test Game in april bleef het lange tijd stil. We wisten dat de game in de zomer zou uit gaan komen, maar heel lang duurt die zomer niet meer. Nu heeft uitgever PLAYISM een releasedatum aangekondigd. Op 3 oktober 2024 zal de game zijn opwachting maken op de Nintendo Switch.

Het is aan jou om te beslissen hoe je de game speelt. Goed of fout is er niet. Elke keuze die je maakt vormt jou als persoon. Of in deze game de androïde die je bestuurt. Een dokter heeft die androïde gemaakt voor hij overleed. Welke intenties hij had en wat hij van de androïde verwachtte is niet duidelijk. Door de game te spelen maak je keuzes en wordt steeds meer de persoonlijkheid gevormd. Wanneer dat op 100% staat, is de game “uitgespeeld” en ontvang je jouw persoonlijkheidstype. Je kan dan stoppen of je gaat voor een nieuwe playthrough om te ontdekken wat het echte einde is van het verhaal en andere keuzes te maken.