Lugubere Morsels komt in februari naar de Switch

De uitgever van onder andere Twelve Minutes en het schattige Stray komt met een nieuwe game die we zeker in de gaten moeten houden. Morsels is onderweg naar de Switch! Een game die draait om het redden van de onderdrukte katten en het verzamelen van alle Morsels. Door een gekke samenloop van omstandigheden verander jij als muis ook in zo’n speciaal wezen. Het begin van een spannend avontuur. Aan jou de taak om alle Morsels te vinden en daarmee de katten te verslaan.

Zoals je in de trailer kunt zien ziet de game er fantastisch uit. Tenminste, als je van deze stijl houdt natuurlijk. Hoewel je begint met één Morsel, volgen er later steeds meer. In de trailer zien we nog de mogelijkheid om upgrades te kopen en om magische kaarten te gebruiken die je verder helpen.

Benieuwd naar Morsels? Je zult nog even geduld moeten hebben. De game verschijnt in februari op de Nintendo Switch.