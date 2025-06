Worms Armageddon: Anniversary Edition krijgt uitgebreide Backworms Compatible-update

Afgelopen jaar kwam Worms Armageddon: Anniversary Edition uit op de Nintendo Switch – een eerbetoon aan het origineel uit 1999. De game gaf fans een flinke dosis nostalgie, verpakt in een modern, opgepoetst jasje. Maar er zijn door de jaren heen nog veel meer Worms-games geweest, die net zo geliefd waren door fans van de serie. Die fans hebben geluk, want Team17 heeft vandaag de Backworms Compatible-update uitgebracht voor de Armageddon-remaster.

Het zit ‘m natuurlijk al een beetje in de naam – Backworms Compatible verklapt al een beetje dat de update nog een aantal Worms-games zal toevoegen. Hierbij gaat het specifiek om de volgende titels: Worms (SNES), Worms (SEGA Genesis) en Worms World Party (Game Boy Advance). Dat is dus een flinke dosis extra content. Mocht je geen zin hebben om die allemaal zelf vrij te spelen, kun je de Boggy B-cheatcode gebruiken om meteen alle content te ontgrendelen. Zo duik je meteen in de levels die je als eerste wilt spelen. In de korte trailer onder aan dit artikel worden alle toegevoegde games nog even uitgelicht.

Worms Armageddon: Anniversary Edition is digitaal verkrijgbaar in de Nintendo eShop, maar voor de echte fans is er destijds ook een fysieke Collector’s Edition uitgebracht. Heb jij er zo eentje weten te bemachtigen?