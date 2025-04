Niantic onthult meer over Pokémon Go Fest Parijs, website is nu live

Het is weer bijna tijd voor het grootste evenement van het jaar voor Pokémon Go fans. Pokémon Go Fest komt er weer aan en de Europese editie is van 13 tot en met 15 juni in Parijs. De voorverkoop is ondertussen klaar, maar op dit moment zijn voor alle drie de dagen tickets te koop voor € 27,-. Die tickets kun je hier kopen.

Vanaf vandaag staat de officiële website van het evenement online met meer details over het evenement in Parc de Sceaux. Hoewel de website veel informatie bevat zoals welke habitat welke Pokémon zal uitlichten en welke Unown er verkrijgbaar gaan zijn tijdens het evenement hebben we hier een aantal hoogtepunten.

Om te beginnen zal zoals bekend was de Mythische Pokémon Volcanion beschikbaar zijn voor de spelers op het evenement (en later tijdens het Global Event). Daarnaast zullen Shiny Carbing en Shiny Frigibax hun opwachting maken in de game en kunnen aanwezigen een Pokémon vangen die normaal beperkt beschikbaar is. Hawlucha zal namelijk beschikbaar komen en die is normaal alleen in Mexico te vangen.

Verder zal de ervaring op locatie ook allerlei extra’s bevatten zoals live entertainment, photo ops, team lounges en habitats gebaseerd op de Galar regio. Wanneer je weg moet uit het park is er gelukkig ook genoeg te doen. De hele stad heeft namelijk speciale Field Researches beschikbaar perfect om nog dagen zoet mee te zijn.

Dit is al heel wat en is natuurlijk ook voor de locaties in U.S.A. en Osaka het geval, maar Niantic zegt ook dat dit nog niet alles is!