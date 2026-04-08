Releasedatum voor Call of the Elder Gods (Switch 2)

Call of the Elder Gods heeft een releasedatum. Dit first-person puzzelavontuur verschijnt op 12 mei voor de Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en pc. Dat laten ontwikkelaar Out of the Blue Games en uitgever Kwalee weten middels een nieuwe trailer. Call of the Elder Gods is het vervolg op Call of the Sea, dat in 2025 naar de Nintendo Switch kwam na de oorspronkelijke release in 2020. Helaas bleek de veelgeprezen game op de Switch wat prestatieproblemen te hebben. Desondanks bleef de uitstekende gameplay overeind (zie hier onze review van het eerste deel). De grote vraag is dan ook hoe het tweede deel gaat uitpakken op de Switch 2. Daar gaan we over iets meer dan een maand achter komen.

Wat staat ons in Call of the Elder Gods te wachten?

De befaamde object- en observatiepuzzels van Call of the Sea keren terug, maar dan in een nieuwe dimensie. Als speler wissel je tussen professor Harry Everhart en studente Evangeline Drayton. Je volgt beide in hun zoektocht naar de waarheid over hun vermiste dierbaren. ​​Terwijl ze zoeken naar antwoorden ontdekken ze geheimen die ouder zijn dan wie dan ook zich had kunnen voorstellen. Hun reis voert ze van de door haardvuur verlichte bibliotheken van een landhuis in New England, naar de rode zandvlakten van het Australische binnenland, door bevroren woestenijen en buitenaardse steden. Doorzoek de rijk gedetailleerde omgevingen op zoek naar aanwijzingen. Wissel tussen Harry en Evangeline om complexe, meerdelige puzzels op te lossen. En geniet ondertussen van een volledig ingesproken verhaal over verdriet, familie en mentale gezondheid.

