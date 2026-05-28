Nickelodeon Extreme Tennis: Next! ontvangt releasetrailer

Begin vorige maand kondigde ontwikkelaar Old Skull Games en uitgever Gameloft aan dat Nickelodeon Extreme Tennis: Next! onder andere naar de Switch zou komen. Sinds vandaag is het tennisspel dan eindelijk te spelen op Nintendo’s eerste hybride console en dat wordt natuurlijk gevierd met onderstaande releasetrailer! De game gaat voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank en zal vanaf 1 juli ook fysiek te koop zijn bij diverse (web)winkels.

Wil je samen met jouw favoriete Nickelodeon-vrienden het tennisveld op? Dan is Nickelodeon Extreme Tennis: Next! misschien wel iets voor jou! In het tennisspel daag je personages zoals SpongeBob SquarePants, Danny Phantom en Timmy Turner immers uit voor een potje tennis. In totaal kun je uit maar liefst 500 outfits en accessoires kiezen om jouw sterspeler eigen te maken. Daarnaast kan iedereen dankzij de eenvoudige besturing met de hele familie plezier beleven. Gaat het jou lukken om je tegenstander te verslaan?