Deer & Boy verschijnt in juni voor de Nintendo Switch

Tijdens Gamescom afgelopen augustus was een van de aankondigingen de titel Deer & Boy, een game van ontwikkelaar LifeLine Games en uitgever Dear Villagers. Hoewel er nog geen exacte releasedatum is, weten we wel dat we deze ontroerende platformer in juni mogen verwachten. Dat onthulde het X-account van de game. Waar we ook naar mogen uitkijken is een fysieke release voor de Nintendo Switch.

Deer & Boy is coming in June 2026 on PC, PlayStation 5, Xbox Series and Nintendo Switch. @AGFrenchDirect #AGFrenchDirect pic.twitter.com/dNEPv5mbW2 — Deer & Boy 🦌 (@DeerAndBoyGame) May 27, 2026

Stilte zegt meer dan woorden

Deer & Boy is een cinematisch avontuur dat een stil verhaal vertelt door middel van verbluffende beelden en sfeervolle muziek. In deze poëtische platformgame ontmoet een weggelopen jongen een reekalfje. Omdat het dier erg kwetsbaar is, besluiten jullie samen op pad te gaan. Tijdens de reis ontstaat vervolgens een prachtige vriendschap. Naarmate hun band groeit, ontwikkelen zich ook hun vaardigheden. De game belooft een ontroerende ervaring te gaan worden. Spelers kunnen diepere thema’s ontdekken over genezing en het vinden van kracht door middel van gezelschap. Iedereen vindt zijn of haar eigen betekenis in deze rustige reflectieve ervaring.

