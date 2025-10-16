Nieuw patent toont mogelijkheden voor DS-emulatie voor Switch (2)

Nintendo tekent regelmatig patenten om ideeën vast te leggen voor toekomstige projecten. Één van deze patenten laat nu zien hoe DS-emulatie mogelijk kan gaan werken op Switch 1 en 2. Het patent is ontdekt door X-gebruiker Mike Odyssey en laat de volgende drie displays zien:
- Dual Screen (bovenste en onderste scherm op één scherm)
- Single Screen Mode (picture in picture, oftewel het tweede scherm klein aan de onderkant van de rechterhoek)
- Switch Mode (één van de schermen op volledige grote met de mogelijkheid om hier op commando tussen te wisselen)
Zit jij te wachten op DS-emulatie via Switch Online op je Switch 1 of 2? En welke titels zou jij daarop dan willen herbeleven?