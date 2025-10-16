Nieuw patent toont mogelijkheden voor DS-emulatie voor Switch (2)

Nintendo tekent regelmatig patenten om ideeën vast te leggen voor toekomstige projecten. Één van deze patenten laat nu zien hoe DS-emulatie mogelijk kan gaan werken op Switch 1 en 2. Het patent is ontdekt door X-gebruiker Mike Odyssey en laat de volgende drie displays zien:

Dual Screen (bovenste en onderste scherm op één scherm) Single Screen Mode (picture in picture, oftewel het tweede scherm klein aan de onderkant van de rechterhoek) Switch Mode (één van de schermen op volledige grote met de mogelijkheid om hier op commando tussen te wisselen)

Zit jij te wachten op DS-emulatie via Switch Online op je Switch 1 of 2? En welke titels zou jij daarop dan willen herbeleven?