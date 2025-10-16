Nintendo heeft bijna 2,2 miljard dollar verdiend met 9 verschillende mobile games

Hoewel Nintendo tegenwoordig minder hard inzet op mobile games dan ze vroeger deden heeft het bedrijf naar verluidt bijna 2,2 miljard dollar verdiend met verschillende mobile games.Dit nieuws werd gedeeld in een blogpost van The Game Business. Zij hebben samen met de data-analyse website Sensor Tower onderzoek gedaan naar het succes van Nintendo’s mobile games.

Fire Emblem Heroes heeft het meest opgebracht, namelijk ongeveer 1.193 miljard dollar. Japanners hebben het meest uitgegeven aan deze game gevolgd door inwoners van de VS. Volgens de data-analyse website Sensor Tower geniet Fire Emblem Shadows daarentegen van minder succes. De game kent volgens hen een langzame start met slechts 8000 downloads en 200,000 dollar aan opbrengsten, maar de game is dan ook pas vorige maand uitgekomen. Dit kan de komende maanden altijd nog veranderen. 2,2 Miljard is een aardig hoog bedrag voor negen mobile games. Toch kiest Nintendo er niet voor om heel hard op deze markt in te spelen. Ze willen tenslotte het liefst de volledige controle houden over de platformen waarop hun games verschijnen.

Wat vind jij van de mobile games van Nintendo? Zou jij er graag meer willen zien of hou je het liever bij de games die er nu zijn? Laat het weten in de reacties!