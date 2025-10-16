Pokémon Wind & Wave krijgen naar verluidt weer een turn based combatsysteem

Vorige week lekten er details uit over allerlei Pokémon-games die we de komende jaren kunnen verwachten. Tussen deze titels zaten ook de namen van de Pokémon-games uit generatie 10 die nu (volgens de leaks) Wind & Wave lijken te gaan heten. Maar in tegenstelling tot het realtime combat systeem dat nu voor Pokémon Legends Z-A wordt gebruikt krijgen Wind & Wave weer een traditioneel turn based combatsysteem. Dit nieuws komt van het X-account Centro LEAKS, een account dat bekendstaat om het delen van informatie uit Pokémon lekken.

We have some new information about Pokémon Wind and Wave that wasn't part of the Teraleak documents released this week:



– The feature to ride all Pokémon has been scaled down significantly

– The character bios / story have changed a lot

– The game is turn based, if you enjoy the… — Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 16, 2025

Uit het lek leren we verder dat de mogelijkheid om op alle Pokémon te rijden aanzienlijk is verkleind. Ook is het verhaal erg veranderd sinds de conceptfase van de game. Vind jij het jammer dat ze in generatie 10 geen gebruik maken van de nieuwe realtime combat? Of ben jij juist een voorstander van het turn based combatsysteem? Laat het weten in de reacties!