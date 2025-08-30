Releasedatum voor platformer Rudolph The Red-Nosed Reindeer (Switch)

Een maand geleden werd door ontwikkelaar Headless Chicken Games en uitgever GameMill Entertainment de 3D-platformer Rudolph The Red-Nosed Reindeer voor o.a. de Nintendo Switch aangekondigd. Een kijkje op de website van de game leert ons dat er inmiddels een concrete releasedatum bekend is. Dit kerstavontuur verschijnt op 26 september, zowel fysiek als digitaal in de Nintendo eShop. Tot 25 september is de digitale game met 10% korting te pre-orderen. Je betaalt dan €35,99 in plaats van €39,99. Het lijkt er trouwens op dat de Europese fysieke release een code-in-a-box uitgave gaat worden. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse versie, die wel een gamecartridge bevat.

De avonturengame is gebaseerd op de stop motion film uit 1964. Als speler heb je de taak om Kerst te redden. Dat doe je in een levendige, interactieve winterwonderland vol feestelijke charme. Ga op avontuur, trotseer boeiende uitdagingen en speel diverse mini-games. Natuurlijk zing je ondertussen uit volle borst mee met alle bekende Kerstliedjes. Je kan dit avontuur alleen spelen maar ook samen in coöp-modus. Deze game belooft het geliefde kerstverhaal op een geheel nieuwe manier tot leven te brengen.

Is Rudolph The Red-Nosed Reindeer een game voor jou? Laat het ons weten in de reacties!