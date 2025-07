Agatha Christie: Death on the Nile krijgt releasedatum

Na een initiële aankondiging in december vorig jaar heeft Microsoft nu eindelijk een releasedatum bekendgemaakt voor Agatha Christie: Death on the Nile. Deze nieuwe Hercule Poirot-game verschijnt op 25 september dit jaar voor Nintendo Switch. Fans van de legendarische schrijfster kunnen deze dag dus alvast in hun agenda zetten.

Naast een definitieve releasedatum werd er ook een prachtige limited edition aangekondigd. Wat je daarbij krijgt? Een boekenlegger (voor al die Agatha Christie-romans in je boekenkast), een artbook van 48 pagina’s (kan ook mooi in die boekenkast – of misschien de gamekast?) en de digitale soundtrack van de game. Deze fysieke editie van Agatha Christie: Death on the Nile wordt in principe alleen in het Verenigd Koninkrijk verkocht, maar importeren is natuurlijk altijd een optie.

Agatha Christie – wie kent haar niet? Eerder verscheen al een game gebaseerd op misschien wel haar allerberoemdste verhaal: Murder on the Orient Express. Daarover kun je op onze website een review lezen. Nu is het de beurt dus aan Death on the Nile, een ander zeer bekend moordmysterie van Christie. Ook in deze game kruipen we in de huid van detective extraordinaire Hercule Poirot en zijn omvangrijke snor. Deze keer maken we ook kennis met een nieuw personage: Jane Royce. Tijdens de game wisselen spelers tussen beide personages terwijl ze elk met hun eigen unieke aanpak proberen het mysterie op te lossen. Bang dat jij als doorgewinterde Agatha Christie-fan al weet wat de clou gaat zijn? Of misschien heb je gewoon de film van enkele jaren geleden gezien en denk je er net zo over. Geen zorgen, de developers zeggen een unieke draai aan het klassieke verhaal gegeven te hebben. Dus of je het verhaal nu kent of niet, je kunt hoe dan ook een aantal verrassingen verwachten.