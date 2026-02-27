Nieuwe informatie van Pokémon Pokopia is met de wereld gedeeld

Deze middag hebben we met z’n alle kunnen genieten van de Pokémon Presents, die vol met nieuwe informatie zat. Zo hebben we de eerste blik gekregen op de tiende Pokémon-generatie, maar is er ook meer informatie van Pokémon Pokopia naar buiten gekomen. Het spel verschijnt over precies een week op de Nintendo Switch 2, dus een nieuwe blik op de game was meer dan welkom!

Het stukje over Pokopia begon met het tonen van DJ Rotom. Deze energieke muziekspeler accepteert CD’s, waarmee spelers het dorp levendiger kunnen maken door middel van liedjes. Daarnaast kregen we te zien dat er ook gekookt kan worden bij Chef Dente. Hier zijn verschillende gerechten te maken, welke aan Pokémon voorgeschoteld kunnen worden. Zelf kun je uiteraard ook een hapje nemen! Als je dit doet worden bepaalde moves sterker, waardoor het makkelijker wordt om jouw dorp te ontwikkelen.

Dat Pokémon Pokopia samen gespeeld kon worden, dat was al duidelijk. Echter brengt de multiplayer modus ook nog iets anders leuks met zich mee. Als je namelijk naar het dorp van jouw vrienden afreist, kun je daar verstoppertje spelen! Het is mogelijk om jouw personage achter dingen te zetten, al kun je bijvoorbeeld ook in een palmboom of ton veranderen. Op die manier ben je nog moeilijker te vinden!

Wil je alles wat we net besproken hebben op je gemak terugkijken? Dan kan dat hieronder. Wil je deze titel van te voren bestellen? Ga dan naar dit artikel om te kijken welke bundels er allemaal zijn!