Nieuwe events voor Pokémon Scarlet & Violet

Tijdens de Pokémon Presents van zojuist zijn er meerdere events voor Pokémon Scarlet en Violet aangekondigd. Eén daarvan draait om de Tera Raid Battles. Normaal gesproken gaat het om een sterke Pokémon die je met je teamgenoten moet zien te verslaan, waarna je de Pokémon mag vangen. In dit event werkt het net even anders. In plaats van de Pokémon te vangen, mag je de Pokémon niet vangen na het verslaan. Echter, jouw geslaagde poging telt wel mee op om minimaal één miljoen keer de Pokémon te verslaan. Als dat aantal wereldwijd wordt gehaald, dan komt de Pokémon op een later tijdstip beschikbaar als Mystery Gift.

Er zullen vier rondes zijn met elk een andere Pokémon. De Pokémon die centraal staan zijn de Shiny Treasures of Ruin. Je vecht tegen ze in 5-Star Raids. Het gaat om deze volgende rondes:

Van 23 juli om 02.00 uur tot 4 augustus om 01.59 uur: Shiny Wo-Chien;

Van 4 augustus om 02.00 uur tot 18 augustus om 01.59 uur: Shiny Chien-Pao;

Van 18 augustus om 02.00 uur tot 1 september om 01.59 uur: Shiny Ting-Lu;

Van 1 september om 02.00 uur tot 15 september om 01.59 uur: Shiny Chi-Yu.

Het is per ronde noodzakelijk om één miljoen keer winst te behalen. Lukt dat niet, dan zal de desbetreffende Pokémon niet beschikbaar komen per Mystery Gift.

Mass Outbreaks

Naast dit Tera Raid Battle-event zijn er ook nieuwe Mass Outbreaks onthuld. Deze gaan al vanaf morgen van start en lopen parallel aan die van de Raids. Zoals gebruikelijk is er een verhoogde kans op Shiny.

Van 23 juli tot 4 augustus: Capsakid in Paldea, Petilil in Kitakami en Oddish in de Blueberry Academy;

Van 4 augustus tot 17 augustus: Frigibax in Paldea, Snorunt in Kitakami en Cubchoo in de Blueberry Academy;

Van 18 augustus tot 1 september: Paldean Wooper in Paldea, Mudbray in Kitakami en Drilbur in de Blueberry Academy;

Van 1 september tot 15 september: Charcadet in Paldea, Vulpix in Kitakami en Numel in de Blueberry Academy.

Mystery Gift

Als laatste is er ook een Mystery Gift aangekondigd. Door de code in Pokémon Scarlet en Violet in te voeren krijg je een Tracksuit om je poppetje mee aan te kleden. Als je Scarlet hebt, gebruik je de code STRACKSU1T. Heb je Violet, dan gebruik je VTRACKSU1T.

Ga jij helpen de één miljoen te halen voor de Shiny Treasures of Ruin? Laat het ons weten in de reacties!