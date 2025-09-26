Nieuwe beelden van Dragon Quest I & II HD Remake getoond op de Tokyo Game Show

Als je het gamenieuws het afgelopen week een beetje hebt gevolgd dan zal het je ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de Tokyo game Show momenteel gaande is. Oftewel, de grootste game beurs in Japan. Op deze beurs zijn altijd veel nieuwe aankomende games speelbaar, waaronder ook Dragon Quest I & II HD Remake. Square Enix heeft tijdens Xbox presentatie voor de Tokyo Game Show nu wat nieuwe beelden van de spellen vrijgegeven. In de beelden zien we de nieuwe onderwaterregio The Seabed die ze speciaal voor deze remake hebben toegevoegd aan Dragon Quest II.

The Seabed is te bezoeken wanneer je in het spel beschikking hebt tot je boot. In dit gebied ontmoet je het Merfolk die leven in Mersea. Maar buiten deze vriendelijke bondgenoten zijn er hier ook veel vijanden te bevechten en dungeons om te verkennen. Genoeg nieuws te beleven dus in deze remake. Bekijk de beelden hieronder: