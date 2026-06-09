Orbitals komt op 3 september naar de Switch 2

Vanmiddag werd er weer een Nintendo Direct uitgezonden met veel aankondigingen. Één van deze aankondigingen was een releasedatum van de co-op game Orbitals. Orbitals is een co-op game met een anime artstijl. De game doet qua gameplay een beetje denken aan de games van hazelike studio. Denk hierbij aan games als It Takes Two en Splitfiction. In de game heb je elkaar echt nodig om puzzels op te lossen. Tijdens de Direct kregen we een nieuwe trailer te zien. In de trailer zagen we allerlei nieuwe puzzels die jij en je co-op partner op creatieve wijze zullen moeten oplossen. Aan het eind van deze trailer werd ook de releasedatum bekend. Zo weten we nu dat de game op 3 september zal verschijnen. Bekijk de trailer hieronder: