Eerste beelden en details voor Dragon Quest Monsters: The Withered World

Square Enix had al aangekondigd dat er een nieuwe Dragon Quest Monsters aan zat te komen, maar nu hebben we eindelijk wat beelden en een releasedatum. Dragon Quest Monsters: The Withered World moet op 3 december naar onder andere de Switch en Switch 2 komen.

De game belooft een monster gevuld avontuur te zijn. Je speelt als twee bekende gezichten die verdwaald raken in het koninkriijk Witherwood. Hier krijgen ze de bijzondere kracht om de verschillende monsters die je tegenkomt te bevrienden. De monsters die je bevriend kun je al laten fuseren tot nieuwe sterkere monsters of laat ze aan je zijde vechten.