Truxton Extreme komt naar de Nintendo Switch 1&2

Een ware klassieker keert terug en wel op de Nintendo Switch 1 als 2. Vandaag hebben Clear River Games en Tatsujin namelijk aangekondigd dat Truxton Extreme naar zowel de Nintendo Switch 2 als de Switch zal komen. Ook de releasedatum van de game is al bekend, namelijk 30 juli 2026.

Truxton Extreme brengt de legendarische Truxton-serie dit jaar terug, het is zelfs de eerste nieuwe game in de serie sinds 38 jaar. Deze nieuwe versie van de vroeger ooit zo populaire shoot ‘em up zal een moderne twist gaan brengen aan de klassieke gameplay. Benieuwd hoe dat er in de praktijk uit zal komen te zien? Bekijk dan de eerste beelden hieronder.