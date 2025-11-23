[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 48

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Bubble Bobble: Sugar Dungeons

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 27 november

De eerste Bubble Bobble met vooruitgang! Dit nieuwe deel in de serie is een heuse action-adventure game, waarin je kerkers onderzoekt die elke keer veranderen. Gebruik de bubbels om vijanden te verslaan, de kerkers te onderzoeken en schatten te vinden, waarmee je nieuwe vaardigheden kunt leren waardoor je nog verder komt! Vang vijanden in de bubbels en prik ze lek om ze te verslaan, of spring bovenop bubbels om hoger te komen dan normaal. Weet jij Bub de Draak door dit nieuwe avontuur te leiden?

Concealed

Prijs in de Nintendo eShop: €10,99 – 27 november

Concealed is een spannende school horror adventure gebaseerd op daadwerkelijk real-life urban Legends. In deze visual novel volg je verschillende verhalen die zich afspelen aan de Di Yingling High School, waar zeven meisjes op een mysterieuze manier verdwijnen. Uitwisselstudent Meng Jiangan voelt zich aangetrokken tot dit mysterie en gaat op onderzoek uit. Langzaam maar zeker begint ze geheimen te vinden op de campus, geheimen die diep begraven liggen en liever niet aan de oppervlakte willen komen. Kies de verhaallijnen en volg de clues die dit mysterie kunnen ontrafelen, maar pas op. Elke keus kan een verkeerde zijn…

Dragon Ruins II

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 27 november

Dragon Ruins II presenteert zichzelf als een ‘dungeon crawler voor mensen die moe zijn.’ En daar heeft het best gelijk in. Dragon Ruins II is namelijk een heuse dungeon crawler, maar laad datgene weg wat het genre moeilijk maakt: de overwelmende stats en micromanagment. In plaats daarvan focust het zich op hetgeen wat het leuk maakt: het verkennen van kerkers en het vinden van schatten om beter te worden.

Het verhaal verteld van een wereld waar draken ooit de wereld overheersden, maar dat één man dat heeft veranderd. Hij zette een aantal reactie in gang die uiteindelijk leide tot hun ondergang, waarna de mensen het overnamen. Wat van deze machtige wezens overbleef was niets anders dan de mythe dat deze wezens reusachtige bergen goud verzamelden. De waarschuwing dat ze ooit weer terug zouden komen lijkt vergeten… Jij speelt een groep avonturiers die samen is gekomen om sterk genoeg te worden om deze mysterieuze schatten achtergelaten door de draken te vinden. Maar wat je daar zo vind in de diepte…

Wat verder verschijnt in de week van 24 tot en met 30 november