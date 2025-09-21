Pac-Man World 2 Re-Pac: resolutie en frame rate

Het duurt niet lang meer voordat Pac-Man World 2 Re-Pac voor Nintendo Switch verschijnt. We hebben afgelopen maand al een trailer gezien die liet zien hoe de remake eruitziet ten opzichte van het origineel. Over een visuele upgrade gesproken! Nu, iets minder dan een week voor de release van deze game, licht Bandai Namco nog een tipje van de sluier op in de vorm wat technische details. Hieronder vertellen we je wat je mag verwachten van respectievelijk de Switch-editie en de Switch 2-editie. De game laat je kiezen tussen een Resolution Mode en een Performance Mode. Je bepaalt dus zelf of je de voorkeur geeft aan de beeldkwaliteit of de frame rates.

We beginnen met de Switch 2. Hiervoor gelden de volgende specs:

Resolution Mode

Handheld-modus: 1920 x 1080p

Tv-modus: 3840 x 2160p

Frame rate: max. 30 fps

Performance Mode

Handheld-modus: 1920 x 1080p

Tv-modus: 1920 x 1080p

Frame rate: 60 fps

Het valt op dat de resolutie in de handheld-modus gelijk blijft. Performance Mode heeft dus de voorkeur als je Pac-Man World 2 Re-Pac zo speelt, omdat je dan de hogere frame rates meepikt.

Dan de originele Switch, waarvoor de onderstaande specs van toepassing zijn:

Resolution Mode

Handheld-modus: 1280 x 720p

Tv-modus: 1920 x 1080p

Frame rate: max. 30 fps

Performance Mode

Handheld-modus: 1024 x 576p

Tv-modus: 1440 x 810p

Frame rate: 30 fps

Hier valt op dat de frame rate in beide modi niet boven de 30 uitkomt. Vermoedelijk zullen de frame rates in Performance stabieler zijn dan in Resolution.