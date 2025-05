Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de 18de week van het jaar 2025 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks voor jou tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Fantasy Life i: The girl Who Steals Time, maar liefst 6 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, World Cup Soccer 2026, maar 77 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 6.0GB

Labyrinth of the Demon King – 5.1GB

Fuga: Melodies of Steel 3 – 4.8GB

Game Builder Tycoon – 2.6GB

Ninja Fight – 2.5GB

Laundry Simulator 2025 – 2.4GB

Kill the Emoji 2 – 2.3GB

Spiritfall – 1.9GB

Strings Theory – 1.7GB

Yasha: Legends of the Demon Blade – 1.5GB

Submarine Survivor – 1.5GB

Cozy Hunt: Complete Edition – 1.4GB

Momibosu – 1.3GB

Ship Graveyard Simulator 2 – 1.3GB

Hotel Business Simulator – 1.2GB

Korean Drone Flying Tour Garorim Bay – 1.1GB

Lush Grove – 999MB

Super Engine GT Turbo Spec – 976MB

Date with a Psycho Killer Girl: A Love Story & Horror Show Series – 684MB

Date with a Serial Killer: A Love Story from a Horror Show Series – 683MB

Undivine – 531MB

Pet the Pup at the Party – 412MB

Dunk Dunk – 405MB

Wings of Endless – 378MB

Gym Lifting Hero – 308MB

Chaos Galaxy 2 – 288MB

The Abandoned Planet – 263MB

Stratogun – 256MB

Linea: An Innerlight Game – 239MB

Mirage: Ignis Fatuus – 229MB

Cat & Rabbit Pizza Farming – 209MB

Beautiful Anime Puzzles: Rainy Days – 196MB

Capybara Zen – 154MB

Trash is Fun – 142MB

Kitten Lost Her Box – 101MB

Ellphaser – 100MB

Meownth – 93MB

Eggconsole Rune Worth PC-9801 – 83MB

World Cup Soccer 2026 – 77MB

