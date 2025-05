[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 19

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

There’s a Gun in the Office

Prijs in de Nintendo eShop: – 5 mei 2025

There’s a Gun in the Office noem zichzelf een horror stress simulator; omdat je meer in gevecht bent met je eigen hoofd dan met de game zelf. Het plot is namelijk simpel: je bent ontvoerd. Je zit gevangen in een appartement zonder eten, zonder hulp… en je tijd raakt op. Je ontvoerders komen elke dag terug, en als ze doorhebben dat je iets hebt verplaatst of iets hebt aangeraakt kan dat het einde betekenen. Daarnaast heb je maar vijf dagen, maandag tot vrijdag, om te ontsnappen. De game speelt zich grotendeels af in dat kleine apartement, maar elk detail telt. Stond dit licht al aan? Waar had je deze sleutel ook alweer gevonden? Wacht, ben je niet vergeten die deur dicht te doen? De game bevat meerdere eindes en niet één manier om een bepaalde puzzel op te lossen, waardoor jij zelf bepaald hoe en vooral wanneer je tot actie overgaat. Weet jij te ontsnappen?

High On Life

Prijs in de Nintendo eShop: €36,49 – 6 mei 2025

High on Life is een action adventure game die zich focust op comedy. In de game volg je het verhaal van een nogal ambitie loze jongere, net klaar met de middelbare school. Hij weet niet echt wat hij met zijn leven aan moet, maar dat veranderd wanneer een buitenaards kartel de mensheid wil gebruiken om de aarde in te nemen. Nu moeten jij en een team charismatische pratende geweren de held spelen en de dodelijkste intergalactische moordenaars worden die de kosmos ooit heeft gekend. Verken vreemde en dynamische werelden en biomen terwijl je het opneemt tegen terwijl je de boosaardige Garmantuous en zijn bende buitenaardse handlangers opspoort. Red en gebruik vreemde pratende geweren en gebruik hun unieke vaardigheden om uitdagingen te voltooien, buitenaardse technologieën te verzamelen en steeds een stukje beter te worden.

Spiritfall

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99 – 9 mei 2025

Spiritfall is een snelle action roguelike met gevechten die geïnspireerd zijn door Platform Fighters. Slash, smash, launch, en wall-splat meerdere vijanden terwijl je telkens nieuwe krachten gebruikt. Ga op reis door gevaarlijke landen, waarbij je probeert zoveel mogelijk combos te genereren om zoveel mogelijk vijanden te verslaan. De heilige geesten van dit land helpen je daarbij, door je zegeningen te geven welke je krachten in gevechten sterk beïnvloeden. Vind een combinatie die voor jou werkt en experimenteert met verschillende krachten om je doel te behalen, waarbij je keuze hebt uit meer dan 150 zegeningen m uit te kiezen. En als je doodgaat? Geen probleem. Zoals het een echte roguelike beaamt gebruik je je gevonden resources om tussen runs door sterker te worden, je krachten te verbeteren of nieuwe wapens met unieke krachten te maken.

Wat verder verschijnt in de week van 5 tot en met 11 mei

5 mei – Farmyard Survivors

6 mei – Captain Blood

6 mei – Strato Gun

6 mei – Truck Simulator 25: American Driver

7 mei – Game Builder Tycoon

7 mei – Submarine Survivor

8 mei – Strings Theory

8 mei – Dunk Dunk

8 mei – Mirage: Ignis Fatuus

8 mei – The Abandoned Planet

8 mei – Undivine

8 mei – Chaos Galaxy II

8 mei – Kill the Emoji 2

8 mei – Ship Graveyard Simulator 2

8 mei – MOMIBOSU

8 mei – Wings of Endless

8 mei – Korean Drone Flying Tour Garorim Bay

8 mei – Skating Rink Story

8 mei – Garden Merging Numbers

8 mei – Ellphaser

8 mei – Trash is Fun

8 mei – Cat & Rabbit Pizza Farming

8 mei – Date With A Serial Killer: A Love Story From a Horror Show Series

8 mei – EGG Console Rune Worth PC-9801

8 mei – Spy Guy: Legends of Greece

8 mei – Vege Bubble Shoot – Upgrade Edition

8 mei – World Cup Soccer 2026

9 mei – Bearnard

9 mei – Final Zone

9 mei – Capybara Zen

10 mei – Magic Valley Hike

10 mei – Ninja Fight

10 mei – Gym Lifting Hero

