Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de 21ste week van het jaar 2025 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks voor jou tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Anime Dance-Off: Las Vegas, maar 4 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Soccer Golf, maar 44 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Anime Dance-Off: Las Vegas – 4.0GB

Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure – 3.8GB

Mystery Lover 2: Forgotten Truth – 2.5GB

Only Up CARS – 2.2GB

Weirdo – 1.6GB

Casual Sport Series: Badminton – 1.6GB

Monster Train 2 – 1.4GB

Patapon 1 + 2 Replay – 1.3GB

Dungeon of Love: Catch Monsters to Make a Perfect Anime Boyfriend – 1.1GB

Dungeon of Love: Catch Monsters to Make a Perfect Anime Girlfriend – 1.1GB

Nice Day for Fishing – 1.0GB

Welcome to Empyreum – 1021MB

Genopanic – 999MB

Project Zombie – 885MB

Extreme 2-Choice Flag Quiz – 566MB

Advanced V.G. Saturn Tribute – 540MB

Pipistrello and the Cursed Yoyo – 533MB

Ghost Room Deep – 528MB

Steam Heart’s Saturn Tribute – 525MB

Please, Touch The Artwork 2 – 524MB

Cattle Country – 509MB

Duck Detective: The Ghost of Glamping – 398MB

Starlight Legacy – 358MB

The JerryMaya Detective Agency – 232MB

Cookie Clicker – 184MB

Cats Visiting Fairy Tales – 184MB

Foto Boy: Flashstar – 113MB

Pancho’s Mission – 106MB

Legends Aligned: Minis in Conflict – 56MB

Eggconsole Hydlide 2 MSX – 48MB

A Bibelot: Tiret sur Will – 47MB

Soccer Golf – 44MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!