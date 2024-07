Nieuwe Gameplay Trailer van Takeda voor Mortal Kombat 1 Onthuld

Bekijk de trailer hier!

Warner Bros. en NetherRealm Studios hebben vandaag een nieuwe gameplaytrailer voor Takeda in Mortal Kombat 1 uitgebracht. Takeda wordt vergezeld door Kameo-personage Ferra, die oorspronkelijk in juni zou verschijnen. De release van Ferra werd echter uitgesteld, omdat NetherRealm “nog wat meer tijd nodig had om ervoor te zorgen dat ze optimaal kan assisteren”.

Bekijk hier de Takeda gameplaytrailer voor Mortal Kombat 1:

Met de toevoeging van Ferra en Takeda is de eerste Kombat Pack voor Mortal Kombat 1 compleet. Eerder DLC bevatte onder andere een Jean-Claude Van Damme-skin voor Johnny Cage en nieuwe personages zoals Omni-Man van de Invincible franchise, Quan Chi, Peacemaker van DC, Ermac, Homelander van de serie The Boys en natuurlijk Takeda Takahashi. Nieuwe Kameo Fighters waren onder meer Ferra, Janet Cage, Khameleon, Mavado en Tremor.

Wat is jouw favoriete personage in Mortal Combat 1? laat het weten in de reacties.