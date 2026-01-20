My Nintendo Store weer flink aangevuld met nieuwe merchandise

Regelmatig komen er bij de My Nintendo Store nieuwe producten in het assortiment. Zo verschenen laatst nieuwe merchandise items voor Metroid, zijn er vele knuffels en items de verder alleen in officiële Nintendo Stores in Japan te vinden zijn. Ook nu zijn er weer flink wat nieuwe producten te bestellen. Onder andere de gloednieuwe Joy-Con 2 kleurset en de aankomende LEGO-set van Ocarina of Time.

Hieronder hebben we handige links naar de pagina’s. Als je via deze links koopt dan gaat er een klein percentage van het bedrag naar Daily Nintendo. Jij betaalt hier niets extra’s voor. Al het geld wat wordt opgehaald wordt direct weer gebruikt voor de website.

Hardware

Animal Crossing

The Legend of Zelda

Super Mario

Pikmin

Splatoon