My Nintendo Store weer flink aangevuld met nieuwe merchandise

Regelmatig komen er bij de My Nintendo Store nieuwe producten in het assortiment. Zo verschenen laatst nieuwe merchandise items voor Metroid, zijn er vele knuffels en items de verder alleen in officiële Nintendo Stores in Japan te vinden zijn. Ook nu zijn er weer flink wat nieuwe producten te bestellen. Onder andere de gloednieuwe Joy-Con 2 kleurset en de aankomende LEGO-set van Ocarina of Time.
Hieronder hebben we handige links naar de pagina’s. Als je via deze links koopt dan gaat er een klein percentage van het bedrag naar Daily Nintendo. Jij betaalt hier niets extra’s voor. Al het geld wat wordt opgehaald wordt direct weer gebruikt voor de website.
Hardware
- Joy-Con 2 Lichtpaars/Lichtgroen – € 89,99
- ‘Advantage’ draadloze controller voor Nintendo Switch 2 – Kirby Puff – € 64,99
- Beschermhoes voor Nintendo Switch 2 – Kirby Mondvol – € 24,99
Animal Crossing
- Animal Crossing – Kop-en-schotelset van Café de Til – € 19,99
- Animal Crossing-tassenset – € 14,99
- Animal Crossing – Plaatsbare rubberen sleutelhanger (random design van 8) – € 9,99
- Animal Crossing-haarband – € 16,99
- Animal Crossing-laptophoes – € 29,99
- Animal Crossing-schort – € 24,99
- Animal Crossing-gezichtshanddoek met dorpstafereel – € 14,99
- Animal Crossing-stickerset – € 9,99
- Animal Crossing-kussensloop met strepen – € 14,99
- Brewster Knuffel – € 17,99
- Tom Nook (Winterkleding) Knuffel – € 17,99
- Isabelle (Winterkleding) Knuffel – € 17,99
The Legend of Zelda
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Monsterschatkist-sleutelhanger – € 14,99
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Bombloemzakje – € 24,99
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Zonai-draagvleugeltapijt – € 54,99
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Geheimesteenspeldje (random design van 8) – € 12,99
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Purah-haarband – € 12,99
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Zelda’s oorbellen (klemontwerp) – € 19,99
- LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – The Final Battle – € 119,99
Super Mario
- Super Mario-muntenzakje – € 14,99
- Mario Glas – € 14,99
- Luigi Glas – € 14,99
- Peach Glas – € 14,99
- Donkey Kong Glas – € 14,99
- Rubberen onderzetter groen schild – € 9,99
- Rubberen onderzetter Bullet Bill – € 9,99
- Rubberen onderzetter Goomba – € 9,99
- Mario Tas – € 34,99
- Luigi Tas – € 34,99
- Super Mario Bros. 40th Anniversary Shirt Zwart – € 24,99 (Kids)/€ 29,99 (XS, S, M, L, XL, XXL)
- Super Mario Bros. 40th Anniversary Shirt Wit – € 24,99 (Kids)/€ 29,99 (XS, S, M, L, XL, XXL)
Pikmin
- Pikmin & Otsjin-notitieset – € 12,99
- Rode Pikmin-haarelastiekje – € 12,99
- Gele Pikmin-haarelastiekje – € 12,99
- Blauwe Pikmin-haarelastiekje – € 12,99
Splatoon
- Splatoon-paperclipset – € 9,99
- Splatoon-briefpapierdoos (SQUID of OCTO) – € 19,99
- Splatoon Tape Squid – € 9,99
- Splatoon Tape Octo – € 9,99