Nieuwe merch verkrijgbaar in My Nintendo Store

Nintendo heeft nieuwe merch toegevoegd in de My Nintendo Store. Dit keer kun je onder andere merch aanschaffen van Animal Crossing alsmede van Splatoon. Zo zijn er Splatoon glazen beschikbaar, maar kun je bijvoorbeeld ook een Tom Nook Hawaiishirt aanschaffen voor kinderen of volwassenen.

Er zitten daarnaast ook wat andere leuke items tussen, waaronder een 1-UP kussen alsmede een opvouwbare opbergdoos in de vorm van een POW-blok uit de wereld van Super Mario. Het 1-UP kussen kun je overigens gebruiken als kussen of als poef en heb je voor net geen 50 euro in huis. Een overzicht van alle nieuwe items die zijn toegevoegd in de My Nintendo Store kun je hieronder vinden.



Animal Crossing

Splatoon

Super Mario

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda – Drinkglas Fairy’s Fountain – € 19,99

