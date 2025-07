Releasedatum voor Borderlands 4 voor de Nintendo Switch 2

Na de eerdere aankondiging van Borderlands 4 voor de Nintendo Switch 2, hebben 2K Games en Gearbox Software nu ook een daadwerkelijke releasedatum onthuld. Via X maken ze bekend dat we dit nieuwe deel uit de serie op 3 oktober mogen verwelkomen. Het lijkt er trouwens op dat de fysieke versie een game-key card release gaat worden.

💥 Borderlands 4 is coming to Nintendo Switch 2 on Oct. 3, 2025. pic.twitter.com/jHCRQNjZBn