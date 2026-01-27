Ontdek wat er allemaal in de Splatoon 11.0.0 update van 29 januari zit

Splatoon 3 krijgt overmorgen een gratis updat voor alle spelers. Niet alleen zullen er wat aanpassingen zijn in de spelbalans. Nee, dit keer worden er ook nieuwe gamemechanics toegevoegd. Zo is er een nieuwe status, de Fonkelflow, zijn hitboxes aangepast en hebben vijanden nu health bars.

Fonkelflow

Wanneer je meerdere tegenstanders achter elkaar verslaat kom je in de fonkelflow terecht. Deze staat is erg handig voor spelers. Niet alleen wordt er zo een stuk grond in één keer geverfd, maar ook je loopsnelheid, zwemsnelheid, weerstand en meer wordt hoger. Dit duurt in principe 30 seconden, maar kan verlengd worden door meer tegenstanders te verslaan. Ook assists moeten de lengte gaan verlengen. Voor iedere tegenstander die je in deze staat verslaat wordt de grond om je heen weer geverfd. Oftewel een zeer handige en krachtige mechanic.

Niet alleen het verslaan van tegenstanders helpt je om de staat te bereiken. Het verven van de de vloer en het helpen van teamgenoten bij het verslaan van tegenstanders maakt het makkelijker om fonkelflow te bereiken op het moment dat je meerdere tegenstanders op rij verslaat. Het helpt ook als je tegenstanders verslaat die zelf in fonkelflow zijn. Werk dus samen met je teamgenoten voor krachtige tegenaanvallen!

Energiestatus

Kon jij ook nooit goed zien hoe veel levens een tegenstander nog had? Geen zorgen, vanaf 11.0.0 komt er een balk boven een tegenstander die door jou geraakt wordt. Deze blijft een aantal seconden lang boven het hoofd hangen waardoor je meteen kunt zien of ze bijna verslagen zijn of dat je beter weg kunt rennen. De balk verdwijnt wel wanneer ze in hun eigen inkt zwemmen, maar dat kan omzeilt worden met een wapen als de Detector.

Je ziet nu ook de energiebalk van teamgenoten die schade hebben opgelopen. Waardoor je dus perfect weet welke teamgenoten je hulp nodig hebben of juist al een verloren zaak zijn.

Hitbox aanpassingen

Vanaf versie 11.0.0 zijn er een aantal wijzigingen aan hoe makkelijk (of moeilijk) het is om tegenstanders te treffen. Zo is de hitbox van een persoon die zwemt een stukje kleiner gemaakt. Nu is de hitbox nog steeds breder dan wanneer je normaal loopt, maar door je snelheid en behendigheid zal minder goed te raken zijn. Ontsnappen wordt dus een stukje makkelijker.

Om het niet te moeilijk te maken om iemand te raken zijn de hitboxen van verschillende wapens ook aangepast. Zo wordt het met de Superspetter jr. bijvoorbeeld moeilijker om iemand in zwemvorm te raken, maar makkelijker in een Inlink-/Octoling-vorm. De schoten van hoofdwapens voor korte afstand hebben nu aanzienlijk grotere hitboxes terwijl ze bij hoofdwapens voor lange afstand ietsjes groter zijn. Op deze manier worden ook de typen wapens wat gebalanceerd.

Sluipsprong

Met Sluipsprong op je outfit kun je naar teamgenoten springen zonder dat tegenstanders doorhebben waar ze landen. Niet alleen verhinder je zo spawncamping het maakt je tactiek een heel stuk anders. Om te voorkomen dat teams hierdoor te makkelijk hun tegenstander kunnen overweldigen, is de vluchttijd van Supersprongen afhankelijk van de afstand verlengd. Dit is alleen met een Sluipsprong.