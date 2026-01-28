Volgens Natethehate komen deze drie grote games naar de Switch 2

Bekende leaker Natethehate is terug met nieuwe geruchten. Niet alleen denkt hij dat er volgende week een Nintendo Direct uitgezonden zal worden. Nee, hij heeft ook gehoord van drie grote/populaire games die naar de Switch 2 zouden moeten komen. Twee games heeft hij van gehoord dat ze dit jaar zullen verschijnen. Van een derde zou het nog niet echt vast staan. Of ze in de mogelijke Direct van volgende week verschijnen wordt trouwens niets over gezegd. Hoe dan ook: neem het met een korrel zout.

De eerste game is Clair Obscur: Expedition 33. De game van een relatief kleine Franse Studio die wereldwijd erg populair is geworden én ook vele awards heeft gewonnen. Voor wie het spel niet kent: het is een traditionele turn-based RPG waarin je op een gevaarlijke reis gaat om de Paintress te verslaan zodat de wereld niet vergaat.

De tweede game zou ATLUS’ game Metaphor: Refantazio zijn. Deze game verscheen in 2024 en werd erg goed beoordeeld door het ijzersterke verhaal waarin een koning wordt vermoord en jij in een race terecht komt om de harten van de bevolking te veroveren. Alleen zo kun je voorkomen dat de verkeerde persoon aan de macht komt.

De derde game zou de nieuwste game in de Final Fantasy-reeks, Final Fantasy XVI, moeten zijn. Met een gloednieuw gevechtssysteem die meer op actie en combo’s let, is het een andere gameplay dan normaal voor de reeks. In het spel wordt de wereld verscheurt door een Blight die de wereld vernield en resources verminderd. Door deze afname zijn grote landen constant met elkaar in oorlog en aan jou is het om dit te stoppen.