Nieuwe rating doet vermoeden dat Plants vs. Zombies Reloaded naar de Switch komt

Er is een rating verschenen voor Plants vs. Zombies Reloaded voor de Nintendo Switch, een titel die tot nu toe nog onaangekondigd is. De rating verscheen in Brazilië en lijkt te betekenen dat Plants vs. Zombies Reloaded naar Nintendo’s hybride console gaat komen. EA bracht eerder al Plants vs. Zombies Battle for Neighborville naar de Nintendo Switch, nu lijkt het erop dat EA het origineel ook naar de Switch wil brengen.

Voor nu heeft EA nog niets aangekondigd, maar het lijkt logisch dat het bedrijf de originele Plants vs. Zombies onder de naam ‘Reloaded” naar de Switch zal brengen, mogelijk met de nodige verbeteringen en wellicht extra content. Voor nu is het echter nog wachten op een officiele aankondiging van EA. Zodra daarover meer bekend is, houden we je op de hoogte.