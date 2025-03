Director’s Cut aangekondigd voor platformer Nikoderiko: The Magical World

Afgelopen oktober verscheen Nikoderiko: The Magical World in de Nintendo eShop. Wie deze kleurrijke platformer nog niet gespeeld heeft kan beter wachten tot volgende maand. Want op 15 april verschijnt namelijk de Director’s Cut. Dat maakten indie studio Vea Games en uitgever Knights Peak bekend op X. Alhoewel, misschien is het toch niet nodig om te wachten, want deze post lijkt aan te geven dat eigenaren van de game gratis kunnen upgraden naar de Director’s Cut:

Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut out April 15💥



Same adventure, more to explore: expanded levels, sharper visuals, and fresh surprises (no spoilers 🤫)



Play now on all platforms, and get Director’s Cut as a free upgrade: https://t.co/Tg02OdQnWu pic.twitter.com/H5CJh1syb7 — Nikoderiko (@Nikoderiko) March 18, 2025

Wat mogen we van de Director’s Cut verwachten? Nou in ieder geval verbeterde gameplay, extra levels, scherpere visuals en gloednieuwe content zoals nieuwe geheimen. Volgens Vea Games vormt de Director’s Cut hun volledige visie zoals zij de game bedoeld hebben. Voorafgaand aan de release in oktober hebben wij de game mogen previewen en dat was een feestje. We waren erg gecharmeerd van deze kleurrijke platformer. Dat belooft wat voor de Director’s Cut!

Je speelt in Nikoderiko: the Magical World met het duo Niko en Luna. Wanneer zij een oude relikwie ontdekken op een magisch eiland grist de Grimbald van de Cobring Gems company dit weg. Om het eiland en zijn stam te redden moeten Niko en Luna met hulp van hun dierenvrienden door zeven unieke werelden navigeren en het Cobring-leger verslaan. Dit is een avontuur voor alle leeftijden en is zowel solo te spelen als in co-op.

Twijfel je nog of Nikoderiko: The Magical World wat voor je is? Bekijk dan de launch trailer hieronder!