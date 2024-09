Nieuwe Switch & Switch Lite bundels zijn nu verkrijgbaar

Nintendo heeft de jaarlijkse traditie voortgezet en komt dit najaar met nieuwe bundels voor de Nintendo Switch. In totaal zijn er drie set beschikbaar gekomen. Twee ervan zijn Switch Lite-bundels met een Animal Crossing: New Horizons tintje, de derde is een norma Switch met Switch Sports.

Voor € 219,99 krijgen gamers één van twee Switch Lite-bundels. Beide bundels komen met de game Animal Crossing: New Horizons, 12 maanden Nintendo Switch Online en een speciale print. Deze print laat op de voorkant het Animal Crossing logo zien linksonderin, op de achterkant zie je meerdere prints van blaadjes. Het enige verschil tussen de twee sets is de kleur. Zo is er een blauwige versie en een roze.

De normale Nintendo Switch-bundel is een standaard Switch met Rood/Blauwe Joy-Con. Daarnaast bevat ook deze console een abonnement voor 12 maanden Nintendo Switch Online. Hij komt alleen ook nog met Nintendo Switch Sports en een strap voor je Joy-Con. Deze wordt gebruikt voor het registeren van bepaalde bewegingen in games zoals met voetbal in Switch Sports. Deze bundel is te koop voor € 299,99