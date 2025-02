Nieuwe trailer van Pokémon Legends Z-A toont Mega Evolutions, gameplay en introduceert het verhaal

Het is exact een jaar geleden dat we voor het eerst hoorden van Pokémon Legends Z-A. De gloednieuwe game werd tijdens Pokémon Day onthuld met een teaser. Het enige wat we wisten tot nu toe was dat de game in 2025 zou verschijnen en ons terug zou brengen naar Lumiose City in de Kalos regio uit Pokémon X & Y. De game moet zich volledig in de stad afspelen en Mega Evolutions zouden terugkeren. Na die eerste trailer is het een jaar lang muisstil geweest rondom de game.

Tijdens de Pokémon Day van vandaag is er eindelijk een nieuwe trailer getoond die meer onthult van de game. Door middel van de eerste gameplay beelden zien we onder andere dat de artstyle meer richting Scarlet & Violet is dan naar Legends Arceus. Wel zijn de wilde Pokémon gevechten weer dynamisch en zien we bekende gezichten. Zo keren AZ en Eternal Flower Floette terug, de game speelt zich dus af na de gebeurtenissen in X en Y.

De game speelt zich af in Lumiose City en deze stad ondergaat een high-tech urban redevelopment plan. Dit om ervoor te zorgen dat mensen en Pokémon écht samen de stad delen. Zodra je aankomt in Lumiose ontmoet je verschillende personages zoals de eerder genoemde AZ als hoteleigenaar en kun je je eerste Pokémon kiezen. In deze game heb je de keuze uit Tepig, Chikorita en Totodile.

Samen met het bedrijf QUasartico Inc. onder leiding van Jett zul je helpen met het herontwikkelen. Zoals door middel van de speciale wild zones. Hier kunnen Pokémon vrij leven en kun je nieuwe Pokémon vangen. De gevechten in de game zijn nog dynamischer dan in Legends Arceus. Zo zijn er nieuwe spelmechanismen zijn onder meer de exacte timing bij het wisselen van Pokémon of het gebruik van aanvallen, het verschil in tijdsduur dat nodig is om een bepaalde aanval te lanceren en de totale zone waar aanvallen effect hebben.

De trailer eindigt met een geheimzinnige oproep van een Rotomphone met daarbij een aankondiging van een promotie gevecht. Wat dat inhoudt zullen we later pas achter komen.

De game heeft nog geen releasedatum, maar wel een iets duidelijkere timing. Hij verschijnt eind 2025 voor de Switch.