Pokémon TCG Pocket nieuwe set Triumphant Light met focus op Arceus, ranked matches + gifts aangekondigd

Pokémon heeft tijdens de Pokémon Direct een nieuwe set voor Pokémon TCG Pocket onthuld. Deze set verschijnt morgen al en heeft een focus op de legendarische Pokémon Arceus. Zo zijn er verschillende Pokémon die speciale effecten hebben wanneer er een Arceus ex in het spel aanwezig is.

Daarnaast zullen speciale pakjes van de eerste set, Genetic Apex uitgedeeld worden. Hierin zit minimaal een kaart met een zeldzaamheid van vier ruiten of hoger. Deze zijn beschikbaar vanaf nu tot en met 30 april 07:00. Je krijgt per pakartwork één speciaal pakje kaarten. Daarnaast komen er nog speciale missies voor meer extra’s.

Tot slot is er aangekondigd dat ranked matches vanaf eind maart beschikbaar komen.

Hoewel de game hier officieel niet beschikbaar is, zijn er verschillende manieren om de game alsnog te downloaden en spelen.