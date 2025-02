Pokémon Champions, aka Synapse, aangekondigd tijdens Pokémon Presents

Eerder deze week kwam er een tease van de bekende en beruchte Pyoro op Bluesky. Hij plaatste namelijk een plaatje van synapsen op het sociale medium. Nu zegt dat mogelijk niet zo veel, maar eerder werd er een codenaam gelekt door de Game Freak Teraleak. Dit nieuwe project van Pokémon en ILCA had als naam Synapse. Het was uit de leaks bekend dat het een multiplayer spel zou worden, maar verder was er niets bekend. Nu dus wel. Tijdens Pokémon Presents kregen we een eerste blik op de game.

De game zal beschikbaar komen op Switch en mobiele apparaten en brengt een focus op 3D gevechten. Het brengt bovendien verschillende mechanics bij elkaar. Zo is Terastalization en Mega Evolution getoond in één gevecht.

The Pokémon Works en Game Freak werken samen. Hierbij is Game Freak verantwoordelijk voor de planning, maar ontwikkeling door de nieuwe instantie The Pokémon Workds. Je kunt in de game je eigen Pokémon gebruiken door te verbinden met Pokémon Home. Zo kun je met je favoriete Pokémon vechten. Een releasedatum of periode is nog niet onthuld.