Nieuwe trailer voor The Battle Cats Unite

Laat je niet foppen door hun schattige snoetjes...

Deze week is The Battle Cats Unite uitgekomen voor de Nintendo Switch, en dat gaat natuurlijk gepaard met een spiksplinternieuwe trailer. De game werd kortgeleden aangekondigd, dus we hebben niet lang op de release hoeven wachten. Twijfel jij nog of deze titel iets voor jou is? Dan moet je zeker hieronder de launchtrailer even bekijken.

Wie nog niet bekend is met The Battle Cats krijgt van deze trailer wel een aardige indruk. Jij stelt een schattig maar toch intimiderend kattenleger samen en trekt met de pluizige viervoeters ten strijde. Neem het op tegen je vrienden of sla juist de pootjes ineen met een kameraad om samen elk level te verpletteren. Met 300 levels en 350 verschillende poezenbeesten om te verzamelen raak je voorlopig niet uitgespeeld. Komen jouw katten als winnaars uit de bus? Ten aanval!

The Battle Cats Unite is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop en kost € 18,99.