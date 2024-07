[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 28

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naheulbeuk’s Dungeon Master

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 9 juli 2024

In Naheulbeuk’s Dungeon Master moet je een kerker beheren voor je baas, “the evil Zangdar”. Dit doe je door nutteloze medewerkers te vervangen, je kerker te verdedigen en raids uit te voeren. In Naheulbeuk wonen verschillende rare wezens met unieke skills en perks. Deze wezens, zoals minions, kun je aannemen om je kerker beter te beheren. Upgrade je minions voor betere resultaten en decoreer je kerker met verschillende meubels om meer medewerkers en bezoekers aan te trekken. Maar pas op! Bezoekers kunnen ook je schatten stelen! Naarmate je kerker bekender wordt, zullen aanvallen toenemen, dus zorg voor een goede verdediging met valstrikken. Een efficiënte productielijn is cruciaal, waarbij je wapens, gereedschap, compost, intel, astral energy en meer produceert. Dit opent de markt voor nieuwe items en artefacten.

Moonshine Inc.

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 11 juli 2024

Moonshine Inc. is een managment/simulation game waarin je alcohol verbouwt. Je doet dit alleen niet legaal, je maakt immers moonshine! Stap in de schoenen van een jonge Moonshiner, die na een verkeerd gelopen ‘klus’ in de stad terugkeert naar zijn geboortedorp. Daar besluit je illegaal drank te gaan maken om dit te verkopen. Maar dat is niet zonder gevaren. Beheer materialen, locaties, werknemers en probeer uit de handen van de politie te blijven. Hoe het verhaal verloopt ligt daarnaast helemaal aan jou: ga je met die vervelende politieman in zee die wel met je wilt samenwerken of werk je liever samen met een corrupte gouverneur? Wij mochten de game in de zomer van 2022 al eens uitproberen: hoe dat was lees je hier.

Night Reverie

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 11 juli 2024

Night reverie is een puzzel-adventure game waarin je het verhaal volgt van een kind dat het mysterie van zijn bijzondere huis probeert op te lossen. Bijzonder, want het lijkt uit een droom te komen. In de trailer hieronder zie je duidelijker wat daarmee bedoeld wordt. Om de waarheid te achterhalen los je diverse intuïtieve puzzels op en maak je creatief gebruik van de items die je vindt, terwijl je kennismaakt met unieke personages die je meer over de wereld vertellen. Boven alles word je een kleurrijke wereld ingetrokken, een effect dat nog eens wordt versterkt door de soundtrack. Lukt het jou om het mysterie op te lossen?

Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 juli:

8 juli: Kubits Gallery

8 juli: Whispering Paws

10 juli: True Colours – A Date with Deception

10 juli: Retro Battle

11 juli: Parasol Stars – The Story of Bubble Bobble III

11 juli: Ogre Tales

11 juli: Gluck

11 juli: Muv-Luv / Muv-Luv Alternative Remastered

11 juli: Hamster Playground

11 juli: Princess Maker 2 Regeneration

11 juli: Danger Stunt Drive: Extreme Racing Simulator

11 juli: Primal Survivors

11 juli: Bleach: Brave Souls

11 juli: WEJAM

11 juli: Busway Island Puzzle

11 juli: Let’s Aim! Shooting Gallery

11 juli: Toon Roads: Superbike

11 juli: Honeyland

11 juli: Brawl Arena: Arcade Shooter

11 juli: Burst Hero (Game Speed x2)

11 juli: Prune & Milo

11 juli: Sunlight ScreaM

11 juli: EGGCONSOLE Popful Mail PC-8801mkIISR

12 juli: Dros

12 juli: Vacuum Ball

12 juli: Ballz

12 juli: SiMarket: Supermarket Simulator

12 juli: DeathChron

12 juli: Shy Dogs Hidden Orchestra

12 juli: Off Road Truck Simulator

12 juli: Anomaly Pools

13 juli: The GhostX: Sniper Simulator

13 juli: Vac Attack

13 juli: Falling Number

13 juli: My Virtual Pet

14 juli: Project Drift: Japanse Challenge

