Nieuwe update voor Stardew Valley verhelpt problemen uit vorige patch

De recente update voor Stardew Valley bracht naast talloze bugfixes, kleine verbeteringen en andere tweaks helaas ook onvoorziene crashes met zich mee. Bovendien bleek de text op verschillende plekken niet meer leesbaar te zijn. De ontwikkelaar achter de game, Eric ‘ConcernedApe’ Barone, deelde vrij snel na de update op X dat de game volledig speelbaar was maar dat er twee plekken waren die spelers beter konden ontwijken. En hij zegde toe te werken aan een oplossing en snel met een patch te komen om deze problemen op te lossen. Een kleine week later is de nieuwe patch er. De huidige update versie 1.6.15.3 verhelpt bovengenoemde problemen. Op X laat ConcernedApe weten:

The switch patch to fix the last switch patch is available now..

This fixes the weird text issues as well as a few crashes that were related to that. Thank you