Stardew Valley-update 1.6.15.1 aangekondigd

Sinds de langverwachte 1.6-update afgelopen najaar eindelijk uitkwam voor de Nintendo Switch-versie van Stardew Valley, zijn er gestaag patches en updates blijven uitkomen voor de game. Zelfs afgelopen maand werd er nog een patch gereleased. ConcernedApe laat op X weten dat er weer een update voor de deur staat. Een relatief kleine, maar alles lijkt tenslotte klein na de lawine aan nieuwe content die 1.6 met zich meebracht. Gisteren werd de update uitgerold voor Xbox en PlayStation, en de Switch zou binnenkort moeten volgen.

The latest patch (1.6.15.1) is now available on Xbox and PlayStation.

Switch patch will follow as soon as possible.

This addresses several issues and brings the content to parity with the latest PC version.

Changelog is contained in this image: pic.twitter.com/8d0sDifx9Q