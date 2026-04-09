Rhythm Paradise Groove verschijnt in juli

In een bericht via Nintendo Today heeft het bedrijf bekend gemaakt wanneer Rhythm Paradise Groove (ook bekend als Rhythm Heaven Groove) zal verschijnen voor de Switch en via backwards compatibility voor Switch 2. De game die vorig jaar werd aangekondigd moet op 2 juli verschijnen en zal de eerste game in de franchise zijn sinds 2015. Die game was zelfs alleen een compilatie, dus voor het eerst sinds 2012 is er een gloednieuwe titel.

De aankondiging ging gepaard met een korte video van één van de minigames, Slice N Dice Kitchen, die in het spel zal zitten. Deze video is vooralsnog alleen op Nintendo Today te zien. Verder is er ook niets bekend rondom eventuele verbeteringen voor het spel op de Switch 2. Waarschijnlijk zal er binnenkort nog wel meer door Nintendo gedeeld worden over de game en gameplay.

Update: De minigame is gedeeld via X.