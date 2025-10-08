Nieuwe video toont gameplay van Starseeker: Astroneer Expeditions (S2)

Begin april kondigden uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar System Era Softworks een nieuw ruimtereis-avontuur aan getiteld Starseeker: Astroneer Expeditions. De game komt ergens in 2026 naar diverse platformen waaronder de Nintendo Switch 2. Dit nieuwe deel in de Astroneer-reeks brengt grotere werelden, betere gameplay en een uitgebreidere multiplayer-modus. Afgezien van een hele korte onthullingstrailer hebben we nog weinig kunnen zien van bijvoorbeeld de betere gameplay. Maar daar komt nu verandering in. Er is namelijk een nieuwe gameplay-video gedeeld. Je vindt de maar liefst 17 minuten durende video hieronder.

Elke expeditie een unieke ervaring

Wat krijgen we te zien? In de gameplay-video geven de ontwikkelaars je een eerste glimp van het ruimtestation ESS Starseeker. Ook een expeditie naar planeet Tephra is onderdeel van deze gameplay-demo. Maar Tephra is nog maar het begin. Terwijl de Starseeker dieper de ruimte in reist, ontdekt de bemanning nieuwe werelden, elk met zijn eigen gevaren, wezens en verhalen die verband houden met de super geheime missie van de Fronteer Force. Want Starseeker: Astroneer Expeditions is geen gewone ruimtereis. Onder leiding van de Fronteer Force zoek je als ontdekkingsreiziger de grenzen van de ruimte op.

De game legt de nadruk op vrijheid en creativiteit, waardoor elke ontdekkingstocht een unieke ervaring wordt. Op mysterieuze planeten moet je met je team grondstoffen verzamelen, basissen bouwen en geavanceerde technologieën ontwikkelen om te overleven. Dit nieuwe deel introduceert complexe weersystemen, geavanceerde voertuigbouw en een verbeterde crafting-ervaring. Daarnaast krijgen spelers de mogelijkheid om met vrienden samen te werken in een dynamische online co-opmodus, waarin missies en expedities naadloos worden gedeeld. Check vooral ook deze blog van het ontwikkelteam als je nog meer over dit ruimte-avontuur wil lezen.