PowerWash Simulator 2 spuit zich deze maand nog naar de Nintendo Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct, waar we vrijdag 12 september met z’n alle naar gekeken hebben, werd PowerWash Simulator 2 aangekondigd. Het vervolg op PowerWash Simulator zou dit jaar nog moeten verschijnen op de Switch 2, maar wanneer precies bleef onduidelijk. Tot vandaag tenminste, want een nieuwe trailer toont de releasedatum van donderdag 23 oktober. De titel zal voor een bedrag van €24.99 over de toonbank gaan.

In PowerWash Simulator 2 mag je opnieuw jouw hogedrukspuit uit de kast halen. Met dit gereedschap spuit je elk laatste stukje stof, modder en vuil weg om de plek Muckingham weer te laten stralen. Uiteraard staat er weer een nieuwe campagne op je te wachten, waar je locaties als Sponge Valley, Power Falls en Lubri City mag bezoeken. Mocht je het schoonmaken in je eentje niet zien zitten, dan kunnen vrienden je gelukkig te hulp schieten. Gaat het jou lukken om alles er spic en span uit te laten zien?